5 شهداء جراء قصف إسرائيلي شرق غزة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر طبي في مستشفى المعمداني وصول خمس جثث لشهداء إلى المستشفى اليوم الأحد، إثر قصف صاروخي نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف عدداً من المواطنين في شارع صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي في وقت أعلنت فيه مصادر طبية ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,206، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي. وأكدت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,337، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر بحق العائلات في القطاع، ما أسفر عن وصول 24 شهيداً و57 مصاباً إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وذكرت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم.