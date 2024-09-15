لبنان: قصف إسرائيلي لبلدة عيتا الشعب وحزب الله يستهدف مواقع الزاعورة وراميا والسماقة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، بأن دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" متمركزة قرب ثكنة برانيت استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بعدد من القذائف، في ظل تحليق للطيران المعادي في أجواء القرى الحدودية.

وأشارت الوكالة إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية للحي الشمالي (منطقة عبد النبي) في بلدة ميس الجبل.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع قوات الاحتلال في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة، بالإضافة إلى استهداف التجهيزات التجسسية في موقع راميا بصاروخٍ موجه أصابها بشكلٍ مباشر، مما أدى إلى تدميرها.

كما قصف "حزب الله" موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، حيث تم إصابته بشكل مباشر.