الجيش الإسرائيلي: الصاروخ الذي أطلقه الحوثيين تحطم في الجو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي كشف أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون صباح اليوم على إسرائيل تحطم في الجو، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وأضاف الجيش في بيان، إنه "عند الساعة 06:21 صباح اليوم الأحد، تم إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويشير التحقيق الأولي إلى أن الصاروخ على الأرجح انشطر في الجو".

وأوضح أنه "أجريت عدة محاولات اعتراض من قبل أنظمة الدفاع الجوي "السهم" و"القبة الحديدية"، وما زالت نتائجها قيد المراجعة"، مؤكدا أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول، كما أن الحادث بأكمله قيد المراجعة".

وذكر أنه "تم رصد شظايا الصواريخ الاعتراضية المتساقطة في مناطق مفتوحة وفي محطة قطار باتي موديعين، كما اندلع حريق في منطقة مجاورة لكفر دانيال. وتعمل خدمات الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم حركة "أنصار الله" اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية عسكرية نوعية طالت هدفا عسكريا في يافا بإسرائيل بصاروخ فرط صوتي.

وأضاف: "نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له وقطع مسافة 2040 كيلومتر في غضون 11 دقيقة ونصف الدقيقة".