أبو عبيدة: نبارك العملية اليمنية والكيان لا يزال عالقًا في وحل فشله بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - بارك الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، العملية النوعية التي نفذتها القوات اليمنية صباح اليوم الأحد، وقصفت هدفاً عسكرياً قرب "تل أبيب"، مثمنا على وقفة الشعب اليمني العزيز إلى جانب إخوانه في فلسطين واستعداده لتقديم التضحيات في سبيل ذلك.

وأضاف أبو عبيدة عبر حسابه، أن طبيعة السلاح المستخدم في العملية ونوعية الهدف الذي استهدفته وغيرها من التفاصيل التي أطلعنا عليها إخوتنا في اليمن تشكل نقلة نوعية سيكون لها مفاعيل مهمة في مسار ومآلات معركة طوفان الأقصى.

وأكد أبو عبيدة، أن الكيان الصهيوني الذي لا يزال غارقاً في وحل غزة، والذي يفشل اليوم هو وحلفاؤه في إحباط أو اعتراض صاروخ واحد، لهو أعجز من أن يوسع الحرب في جبهات جديدة سيتلقى منها آلاف الصواريخ والكثير من المفاجآت، وإن خطوة غبية كهذه ستعني أن نتنياهو يقود كيانه المهترئ نحو كارثة محققة.