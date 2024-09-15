روسيا تعلن القضاء على ٢٢١٥ أوكرانيا خلال ٢٤ ساعة.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2215 عسكريا أوكرانيا وإسقاط مقاتلتي "سو 27" ومقاتلة "ميغ 29" وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" الروسية مواقعها على محوري فولتشانسك وليبتسوفسكي في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 150 عسكريا ودمرت له مدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وغابات سيبريانسكي وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك، وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 570 قتيلا ودمرت له مدافع غربية و4 مستودعات ذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 765 عسكريا ودمرت له مدافع غربية و5 مستودعات ذخيرة.

واصلت قوات "المركز" تقدمها وحسنت مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 10 هجمات وكبدت العدو 545 قتيلا ودمرت مدافع وآليات له.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 110 عسكريين وعربات ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 75 عسكريا ودبابتين وأسلحة أخرى.

تدمير قطار محمل بالأسلحة الغربية ومستودع للأسلحة ومواقع لتجميع الزوارق المسيرة والمسيرات.

إسقاط مقاتلتي "سو 27".

إسقاط مقاتلة "ميغ 29".

إسقاط صاروخ "هيمارس" أمريكي و4 قنابل "هامير" فرنسية.

إسقاط 55 مسيرة أوكرانية منها 22 في مقاطعات غربي البلاد.