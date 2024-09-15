العاهل الأردني يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بالاستمرار في تسيير الأعمال

ياسر رشاد - القاهرة - قبل العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، استقالة الحكومة وكلفها بالاستمرار في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وقدمت الحكومة الأردنية استقالتها للملك عبد الله الثاني تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.

الأردن: لا يوجد مانع للسفر إلى سوريا

أكد سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ، أنه لا يوجد ما يمنع من السفر إلى سوريا أو ما يؤشر إلى عدم سلامة المسافرين إليها، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم.

وأضاف المتحدث في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد ، أن السفر إلى سوريا طبيعي، وإن لزم تحذير فإن الوزارة ستقوم بإصدار بيان يتعلق بذلك.

وأشار، أن الشخص الذي يسافر بطريقة طبيعية سيعود بطريقة طبيعية، لكن من يكون لديه علاقات ويتعامل مع أشخاص معينة ويدخل في أمور أخرى قد يواجه المشاكل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن عودة المواطنين المختطفين في سوريا منذ أسبوعين، إلى أرض المملكة سالمين وبصحة جيدة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السورية، التي أمنت إطلاق سراحهما ونقلهما.