خسائر فادحة.. الجيش الروسي يتصدى لغزو أوكراني بمقاطعة كورسك

ياسر رشاد - القاهرة - أوضحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وقالت الدفاع الروسية في بيان حول تطورات المعارك في مقاطعة كورسك"خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 300 عسكري و22 آلية مدرعة، بينها 3 دبابات و4 ناقلات جند مدرعة و15 مدرعة، بالإضافة إلى قطعة مدفعية و8 سيارات، واستسلم 7 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف، "الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في غيفو ودارينو وزيليني شلياخ وكولماكوف وكروغلنكوي، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، روسكوي بوريشنوي ويوزني.

وتابع: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشمال" القيام بعمليات هجومية واستهدفت القوات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ونوفويفانوفكا وداريينو ونيكولايفو دارينو وبوكروفسكي وبوركي".

وأوضح البيان أن "قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التركيز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الميكانيكية 21 و 22 و 41 و 82 للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء الرئاسي الأول وكذلك اللواء 103، ولواء الدفاع الإقليمي الأول و106 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفودولاغي وزورافكا وأوبودي وكاترينيفكا وريشكي وبافلوفكا وسوسنوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا وياستريبينو ويامبول