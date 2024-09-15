إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيرة أطلقت من لبنان وصلت إلى منطقة جنوب سهل الحولة على بعد 30 كلم من الحدود

اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان مسيرة أطلقت من لبنان وصلت إلى منطقة جنوب سهل الحولة على بعد 30 كلم من الحدود.
ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان المسيرة حلقت في الأجواء الإسرائيلية مدة 10 دقائق على الأقل دون أن يتم اعتراضها.
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