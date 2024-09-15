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الجيش: توقيف 4 مواطنين في بلدة طاريا – البقاع لإقدامهم على إطلاق النار

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اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بانه بتاريخ 15 /9 /2024، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة طاريا – البقاع، 4 مواطنين لإقدامهم على إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وكمية من الذخائر، إضافة إلى أعتدة عسكرية. وقد سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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