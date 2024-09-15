عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد وتؤدي إلى انعدام الرؤية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

شهدت محافظة الوادي الجديد عواصف ترابية شديدة، أدت إلى انعدام الرؤية على الطرق الداخلية والخارجية للمدن، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتراكم كميات كبيرة من الأتربة على الطرق.

وردًا على ذلك، كثفت المحافظة حملات المرور على الطرق السريعة، خصوصًا الطريق الرابط بين الخارجة ومحافظة أسيوط، وكذلك طريق الخارجة الداخلة، في ظل تدهور الرؤية المرورية.

ورفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد في جميع الوحدات المحلية بالتزامن مع هذه العواصف، فيما تواصل غرفة العمليات والأزمات متابعة الوضع وتلقي بلاغات المواطنين. كما تم رفع درجة الاستعداد في الوحدات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة.