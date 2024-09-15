حزب الله يعلن استهداف مقرات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن تنظيم "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم السبت 14 سبتمبر 2024، أنه استهدف مقر الفيلق الشمالي وقاعدة فرقة الجليل الإسرائيليين في عميعاد بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وأضاف حزب الله في تصريح صحفي له، أن عناصره دمروا دبابة ميركافا على الطريق بين رويسات العلم وزبدين بصاروخ موجه بعد إصابتها بشكل مباشر.

ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

المصدر : وكالات