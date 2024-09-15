روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مجموعتين من القاذفات الاستراتيجية أجرت طلعات تدريبية فوق المياه المحايدة لبحر "تشوكشي" وبحر شرق سيبيريا، اليوم الأحد، في إطار "مناورات أوشن-24".

وبحسب الوكالة، تضمنت مهمة كل مجموعة محاكاة ضربات جوية باستخدام صواريخ كروز تطلق من الجو ضد "منشآت حيوية يفترض أنها معادية".

قاذفة استرايجية روسية

و"مناورات أوشن-2024" هي الأكبر منذ الحقبة السوفييتية وستستمر حتى 16 سبتمبر الجاري عبر منطقة شاسعة تشمل أجزاء من المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي والبحر المتوسط ​​وبحر البلطيق وبحر قزوين.