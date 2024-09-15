الجيش الاسرائيلي يرجح مقتل 3 اسرى في غزة في تشرين الثاني في غارة جوية إسرائيلية

رجح الجيش الإسرائيلي "الى حد كبير" مقتل 3 اسرى في غزة في تشرين الثاني الماضي في غارة جوية إسرائيلية، بحسب نتائج تحقيق حول ظروف وفاتهم.

واوضح الجيش في بيان، "بحسب نتائج التحقيق، هناك احتمال كبير أن يكون الثلاثة قد قتلوا إثر غارة جوية شنها الجيش خلال تصفية قائد لواء الشمال التابع لحماس أحمد الغندور، في 10 تشرين الثاني 2023".

واستعادت إسرائيل رفات الجنديين نيك بيزر ورون شيرمان والفرنسي الاسرائيلي إيليا توليدانو في كانون الأول في قطاع غزة، حيث كانوا محتجزين.

وأوضح البيان أن "هذا التقييم يستند إلى موقع العثور على جثثهم في ما يتعلق بتأثير الضربة، وتحليل أداء الضربة، ونتائج الاستخبارات، ونتائج التقارير الطبية، واستنتاجات معهد الطب الشرعي".

واضاف "هذا تقييم ذو احتمال عال بناء على كل المعلومات المتاحة، لكن من غير الممكن تحديد ظروف وفاتهم بشكل قاطع".

وبحسب الجيش، فإن التحقيق كشف أنه كان يتم احتجاز الاسرى الثلاثة في مجمع أنفاق كان احمد الغندور ينشط منه.

وتابع البيان "في وقت الضربة، لم يكن لدى الجيش معلومات عن وجود اسرى في المجمع المستهدف".