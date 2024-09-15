إشكال في ساحة القدس في صيدا تخلله اطلاق نار

شهدت ساحة القدس في صيدا اشكالاً بين شبان من الجماعة الاسلامية وآخرين من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تخلله اطلاق نار، فتدخلت قيادة الجماعة الاسلامية وعملت على حل الإشكال قبل ان تحضر القوى الامنية وتفتح تحقيقا بالموضوع.

ولفت المسؤول السياسي للجماعة الاسلامية في الجنوب الدكتور بسام حمود إلى ان "الإشكال تم حله ونحن الان في مناسبة ذكرى مولد اشرف الخلق سيدنا محمد وقضيتنا هي القضية الفلسطينية ومقاومة العدو الاسرائيلي وهي اكبر واهم من ان ندخل في زواريب من هنا او هناك".