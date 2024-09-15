وفاة الكاتب والروائي اللبناني الياس خوري عن عمر يناهز 76 عاما

توفي الكاتب والناقد الأدبي والأكاديمي اللبناني إلياس خوري الأحد عن 76 عاما، بعد مسيرة قدّم خلالها مؤلفات حظيت بتقدير عالمي. وتوفي خوري المولود في بيروت سنة 1948، صباح الأحد بعد معاناة جراء مشكلات صحية في الأمعاء استدعت مكوثه في المستشفى للمعالجة أشهرا طويلة. لمتابعة التفاصيلاضغط هنا

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