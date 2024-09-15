شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى المولد النبوي.. كيف شارك التحالف الوطني الأكثر احتياجا الاحتفال بالمناسبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف ، واعتاد المسلمون فى كافة بقاع الأرض الاحتفال بهذه الذكرى العطرة بتناول الحلوى احتفالا بمولد خلق البرية، وهى المناسبة التى شارك فيها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى الأسر الأكثر احتياجا لبث الفرحة فى قلوبهم، حيث قامت مؤسسات التحالف الوطنى حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 250 ألف علبة حلوى، بالإضافة إلى إقامة حفل كبير وتوزيع ألعاب وهدايا على الأهالي والأطفال وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة “يد واحدة” التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

وهو ما اعتدنا عليه من أعضاء التحالف الوطني منذ تأسيسه فلم يترك مناسبة أو عيد من الأعياد إلا ويشارك الأسر الأكثر احتياجا فرحتهم وتقديم الدعم لهم فى كافة المحافظات.