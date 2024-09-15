الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 22 آلية في كورسك

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، التصدي لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة "كورسك"، ومقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني وتدمير 22 آلية مدرعة، بينها 3 دبابات و4 ناقلات جند مدرعة و15 مدرعة، بالإضافة إلى قطعة مدفعية و8 سيارات، واستسلام 7 عسكريين من الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في جيفو ودارينو وزيليني شلياخ وكولماكوف وكروجلنكوي، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، ميرني، نيكولو دارينو، نوفايا سوروتشينا، نوفويفانوفكا، أوبوخوفكا، روسكوي بوريشنوي ويوزني.

وأضافت أن وحدات مجموعة قوات "الشمال"، واصلت القيام بعمليات هجومية واستهدفت القوات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق ليوبيموفكا ونوفويفانوفكا وداريينو ونيكولايفو دارينو وبوكروفسكي وبوركي.

ولفتت إلى أن قوات الطيران العملياتي والتكتيكي والصواريخ نفذت هجمات على مناطق التركيز في مقاطعة سومي واحتياطيات ألوية الهجوم الجوي الميكانيكية 21 و22 و41 و82 للجيش الأوكراني واللواء الرئاسي الأول، وكذلك اللواء 103، ولواء الدفاع الإقليمي الأول و106 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوبول وفودولاجي وزورافكا وأوبودي وكاترينيفكا وريشكي وبافلوفكا وسوسنوفكا وسومي وخوتن ويوناكوفكا وياستريبينو ويامبول.