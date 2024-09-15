بالصور.. حريق هائل داخل المدرسة الكهربائية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

شب حريق هائل في فناء مدرسة الثانوية الصناعية الكهربائية بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة من مقر المدرسة الثانوية الصناعية الكهربائية، الكائنة بشارع صلاح سالم بجوار مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة بني سويف، فجرى التوجيه بسرعة انتقال رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرت السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها لمباني المدرسة، وتبين أن الحريق شب في قطعة أرض فضاء تحتوي على سرادق، وعروق خشبية داخل المدرسة، خلف المبنى التعليمي، دون خسائر في الأرواح، أو إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.