عضو بالكنيست الإسرائيلي يطالب باحتلال جنوب لبنان

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب أريئيل كلينر، عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود، باحتلال شريط أمني في لبنان يصل إلى نهر الليطاني.

ووفي تصريحات لصحيفة "معاريف"، قال كلينر: "نحن بحاجة إلى العودة إلى مفهوم التمسك بالأرض، في الجنوب وفي الشمال وفي كافة أنحاء بلادنا".

وأثار النائب من حزب الليكود "مطلبا باحتلال منطقة أمنية في جنوب لبنان، ردا على الوضع الأمني المتوتر في شمال إسرائيل".

كيلنر، الذي زار المنطقة مع وفد من "اللوبي من أجل أرض إسرائيل"، وهي مجموعة ضغط برلمانية توسعية تدعو إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي، عرض مفهوما استراتيجيا جديدا قديما للتعامل مع التهديد القادم من الشمال.

وطالب كلينر بالعودة إلى سياسة الشريط الأمني، مؤكدا أن "هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، والاستنتاج الوحيد الذي لا يمكن تجاهله هو أن الحدود الحالية في الشمال حدود غير مستدامة. الحدود لا تستطيع توفير الأمن لسكان الشمال".

كما طرح كيلنر خيارين، "إما أن ننشئ منطقة أمنية وسيطرة حتى الليطاني، أو لن تكون هناك حياة في الشمال. هذه هي المعادلة وليست هناك نهاية".

واختتم عضو الكنيست تصريحاته قائلا: "طالما أن لبنان دولة معادية، وطالما أن هناك واقع حزب الله على الجانب الآخر، هذا هو الواقع الذي نحن فيه حاليا، فليس هناك طريق آخر سوى سيطرتنا الكاملة".

وفي يونيو الماضي، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن إسرائيل قامت خلال الأشهر الأخيرة بإنشاء "شريط أمني" بعمق 5 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.