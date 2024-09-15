يسرائيل هيوم عن رئيس بلدية صفد: المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا رئيسيا لهجمات حزب الله

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن رئيس بلدية صفد، أن "المدينة تنهار بعد أن أصبحت هدفا رئيسيا لهجمات حزب الله". واشار الى ان "الوضع الطبيعي في المدينة، أصبح حالة طوارئ متواصلة وعلى الحكومة اتخاذ قرار".

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