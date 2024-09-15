شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

هنأ التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقال فى بيانه اليوم "بمناسبة المولد النبوي الشريف، يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأحر التهاني وأطيب الأماني إلى الشعب المصري والأمة الاسلامية ، سائلين الله عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار والرخاء".

وهى المناسبة التى شارك فيها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى الأسر الأكثر احتياجا لبث الفرحة فى قلوبهم، حيث قامت المؤسسة بتوزيع أكثر من 250 ألف علبة حلوى، بالإضافة إلى إقامة حفل كبير وتوزيع ألعاب وهدايا على الأهالي والأطفال وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور احتفالاً بهذه المناسبة العظيمة.

وتأتي هذه الجهود ضمن حملة “يد واحدة” التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

وهو ما اعتدنا عليه من أعضاء التحالف الوطني منذ تأسيسه فلم يترك مناسبة أو عيد من الأعياد إلا ويشارك الأسر الأكثر احتياجا فرحتهم وتقديم الدعم لهم فى كافة المحافظات.