الارصاد الجوية: طقس متقلب نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها وبعض الأمطار المتفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون "طقس متقلب نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية وبعض الأمطار المتفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفاعلية متمركز شمال ايطاليا، ويستمر حتى صباح يوم الأربعاء حيث يستقر تدريجياً".

وحذرت من "ارتفاع موج البحر حيث يتخطى أحيانا المتر ونص خاصة الشواطئ الشمالية".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال٤٥كلم /س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة اعتباراً من بعد الظهر مع احتمال تشكل خلايا رعدية منفردة خاصة في المناطق الجنوبية".

ولفتت الى أن "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم احياناً مع انخفاض اضافي بسيط بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط امطار متفرقة ومتقطعة خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية كما تبقى الرياح ناشطة وتصل سرعتها شمال البلاد لحدود ال ٥٠ كلم/س يرتفع معها موج البحر".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم جزئيا الى غائم احياناً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة كما تنشط الرياح أحياناً".

واضافت أن "طقس الأربعاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية واستقرارها في المناطق الساحلية والجبلية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار".