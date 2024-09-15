جمعية الهلال الوطني اللبناني اقامت دورة اسعافات اولية في منطقة البقاع

أقامت جمعية الهلال الوطني اللبناني بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، حفلاً تكريمياً للذين خضعوا لدورات تدريبية حول الاسعافات الاولية وعلوم الإطفاء والإنقاذ من قِبَل قسم التدريب التابع للأفواج والوحدة وذلك في منطقة البقاع، وسميت هذه الدورة باسم رئيس جمعية الهلال الوطني اللبناني السابق المرحوم يوسف الطبش.

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