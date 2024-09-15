وزارة الصحة: أربعة جرحى نتيجة قصف العدو الإسرائيلي لبلدة العديسة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "قصف العدو الإسرائيلي لبلدة العديسة أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح، من بينهم شخصان احتاجا دخول المستشفى لإتمام العلاج والاثنان الآخران عولجا في الطوارىء".

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