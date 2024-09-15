نتانياهو: الوضع الحالي في شمال إسرائيل لن يستمر وسنفعل كل ما يجب لإعادة السكان إلى منازلهم

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوضع الحالي في شمال إسرائيل لن يستمر وسنفعل كل ما يجب لإعادة السكان إلى منازلهم".

واضاف :"على الحوثيين أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمنا باهظا لكل محاولة للمساس بنا".

وفي وقت سابق، اعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله العميد يحيى سريع، أننا "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفنا خلالها هدفا عسكريا في "يافا" بصاروخ فرط صوتي"، مشيرا الى أن ":هذه العملية تأتي في إطار المرحلة الخامسة وجاءت تتويجاً لجهود أبطال القوة الصاروخية الذين بذلوا جهوداً جبّارة في تطوير التقنية الصاروخية حتى تستجيب لمتطلبات المعركة وتحدياتها".

واكد أن "العدوان الأميركي البريطاني لن يمنعنا من الانتصار لمظلومية الفلسطينيين"، لافتا الى ان "على إسرائيل توقع مزيد من العمليات النوعية ونحن على أعتاب ذكرى 7 تشرين الاول".