هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش: لا أوامر بإخلاء منازل في جنوب لبنان ونحقق في إلقاء المنشورات

افادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش، بأن "لا أوامر بإخلاء منازل في جنوب لبنان ونحقق في إلقاء المنشورات".

كما افادت صحيفة "معاريف"، بأن "قائد لواء في الجيش الإسرائيلي وزع على عاتقه بيانات تدعو سكان قرى في جنوب لبنان إلى مغادرتها".

وفي وقت سابق أفاد مراسل "النشرة"، بأن "العدو الاسرائيلي ألقى منشورات فوق الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها، إلى مناطق شمال مدينة الخيام".