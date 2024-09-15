افادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش، بأن "لا أوامر بإخلاء منازل في جنوب لبنان ونحقق في إلقاء المنشورات".
كما افادت صحيفة "معاريف"، بأن "قائد لواء في الجيش الإسرائيلي وزع على عاتقه بيانات تدعو سكان قرى في جنوب لبنان إلى مغادرتها".
وفي وقت سابق أفاد مراسل "النشرة"، بأن "العدو الاسرائيلي ألقى منشورات فوق الوزاني تدعو الموجودين في هذه المنطقة وجوارها الى إخلائها، إلى مناطق شمال مدينة الخيام".
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش: لا أوامر بإخلاء منازل في جنوب لبنان ونحقق في إلقاء المنشورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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