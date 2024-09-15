القنصلية العامة السعودية في دبي اكدت متابعتها حادثة سقوط اللاعب فهد المولد من شرفة منزله

أصدرت القنصلية العامة السعودية في دبي بيانا بشأن الحادث الذي تعرض له لاعب المنتخب ونادي الشباب فهد المولد، بإمارة دبي.

وذكرت في بيانها، أن "إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد، فإن القنصلية تود التوضيح بأنها تلقت بلاغا بوقوع حادث في منزل اللاعب الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس الموافق 12 ايلول 2024، وعلى الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي".

وأوضحت القنصلية أنه "وصل مساء يوم الجمعة الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى مدينة دبي، وبمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى".

وأشارت القنصلية إلى أنه "وصل عصر أمس السبت رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بالنادي"، لافتة إلى أنها "مستمرة في متابعة التحقيقات في الحادث مع القيادة العامة لشرطة دبي".

وبينت القنصلية أن "اللاعب يخضع حاليا للرعاية الطبية حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، مع تمنياتها بالصحة والسلامة للكابتن فهد المولد".

وكان المولد قد سقط من الطابق الثاني في منزله بدبي، على جسم أسمنتي، لينقل اللاعب إلى المستشفى.