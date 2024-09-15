حار نهارا ورياح بهذه الشواطئ.. تعرف على طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والظواهر الجوية المتوقعة.

وبحسب بيان صادر عن "الأرصاد"، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاط رياح، واستمرار نسبة الرطوبة.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضافت الهيئة: حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد نشاط رياح، على بعض شواطئ "مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم"، وسرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وأوضحت "الأرصاد"، أنه يسود حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت "الهيئة"، إلى إلى أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة تشهد شبورة مائية خفيفة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتابعت: أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، تشهد فرصا لسقوط أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، بالإضافة إلى رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.