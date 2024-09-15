الخارجية الإيرانية: قمر “ جمران -1” ردًا على من يفرضون العقوبات

ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، نجاح إيران بإطلاق قمرها الصناعي "جمران -1" ووصوله إلى المدار بسلام، ردا إيرانيا على من يفرضون العقوبات، وفقًا لما أعلنته وكالة " روسيا اليوم".



وكتب كنعاني عبر منصة "إكس": "أتقدّم بالتهاني من جميع الإيرانيين الأعزاء والعلماء والباحثين، بعد إطلاق القمر الصناعي البحثي "شمران -1" بواسطة ناقل الاقمار الصناعية "قائم - 100"، ووضعه بنجاح على مدار الارض بمسافة 550 كيلو متر، لا سيما القائمين على هذا الإنجاز المشرّف".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرنية، على أن "ايران باعتبارها لاعبا قويا وحكيما، مستعدة للتعامل البناء، ويجدر بهؤلاء أن يتسم سلوكهم وألفاظهم بالعقلانية".

وأطلقت إيران بنجاح القمر الصناعي البحثي "جمران 1" بواسطة صاروخ "قائم 100" ووصل بنجاح إلى مداره على بعد 550 كم عن الأرض.