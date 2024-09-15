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استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مخيمي جباليا والنصيرات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع، ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في الخليج 365 الشرقية من مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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