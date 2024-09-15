الدفاع الروسية: وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ان "وحدات الدفاع الجوي دمرت 29 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا أثناء الليل مستهدفة سبع مناطق روسية". وأوضحت أن "15 طائرة مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا، في حين تم تدمير البقية فوق مناطق سمولينسك وأورلوف وبيلجورود وكالوجا وروستوف".

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