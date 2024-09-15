خارجية بولندا تؤيد وقف المساعدات الاجتماعية الأوروبية للأوكرانيين في سن التجنيد

أعلن وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن بلاده تؤيد وقف الإعانات الاجتماعية في أوروبا للرجال الأوكرانيين المؤهلين للتجنيد من أجل حثهم للعودة إلى بلادهم والانخراط في صد الهجوم الروسي.

واقترح سيكورسكي "وقف مدفوعات الضمان الاجتماعي للأشخاص المؤهلين للتجنيد في أوكرانيا"، مضيفا: "لا ينبغي أن تكون هناك حوافز مالية لتجنب التجنيد في أوكرانيا".

ودعا الدول الأوروبية الأخرى إلى تبني اقتراحه، مشيرا إلى أن بولندا لا تقدم إعانات مالية للاجئين.

وفر الكثير من الرجال من أوكرانيا لتجنب التجنيد على الرغم من حظر كييف مغادرة الشباب.