القناة 12 الاسرائيلية: 4 طواقم إطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت قرب تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن

افادت القناة 12الإسرائيلية، بأن 4 طواقم إطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت قرب تل أبيب جراء إطلاق صاروخ من اليمن.
وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن "إسقاط صاروخ تم أطلاقه من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة وسط البلاد شرق تل أبيب".
كما افادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل".
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