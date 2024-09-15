شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الحوار الوطنى ساهم فى طرح ومناقشة قضايا سياسية واجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

كشف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن توصيات ومخرجات الحوار الوطنى أصبحت بمثابة خارطة طريق لمواجهة التحديات التى تواجه البلاد، بالإضافة إلى أنها تحدد لها طريقة للتعامل بشكل سريع وفعال مع مشكلات المواطنين بحيث تحقق الرضاء الشعبى عنها وهو الهدف الأعلى لكل الحكومات الديمقراطية.

وأضاف ناجى الشهابى في تصريح لـ"الخليج 365"، أن الحوار الوطني كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التي تهم الرأي العام ككل، مؤكداً أن وضع قضية الحبس الاحتياطي على رأس أولويات الحوار الوطني خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، فضلا عن دعم تطوير منظومة العدالة من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.