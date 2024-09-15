الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انقطع التيار الكهربي عن أكثر من 60 ألف منزل في جمهورية التشيك عقب عواصف شديدة.

وقالت وكالة الأنباء التشيكية، نقلاً عن شركات الطاقة: إن المنطقة الإدارية أوستي ناد لابيم في شمال غرب البلاد، على الحدود مع ألمانيا، هي الأكثر تضررًا، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 20 ألف منزل بشكل مؤقت بسبب سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء وسط رياح عاتية.

وهطلت أمطار غزيرة على التشيك وبولندا المجاورة، وارتفعت مستويات المياه في كثير من الأنهار والجداول وحدثت فيضانات في بعض الخليج 365. وفي قرية سيرولا نيفا، شرق التشيك، أجلت السلطات نحو 40 شخصًا في إجراء احترازي. ولا يمكن الوصول إلى قرية فيسنوفا، التي تقع على نحو 50 كيلومترًا جنوب العاصمة براغ، إلا بسيارة إطفاء ثقيلة للطرق الوعرة بسبب الطرق المغمورة بالمياه. كما تأثرت حركة السكك الحديدة بالعواصف بسبب سقوط الأشجار على العديد من خطوط السكك الحديدية.

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