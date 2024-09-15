ثلاثة شهداء وإصابات في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، في اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، جرّاء قصف إسرائيلي على منزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استشهد مسعف داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعذيب، تم اعتقاله أثناء عمله في مجمع ناصر الطبي في ديسمبر الماضي.

وفي جنوب قطاع غزة، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح جراء تعرضهم لإطلاق نار كثيف في منطقة المواصي.

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