بايدن: هاريس ستصبح أول سيدة تتولى الرئاسة والحزب الديمقراطي سيفوز بأغلبية مجلس النواب

أكد الرئيس الاميركي جو بايدن، أن "المرحلة التي نمر بها تمثل لحظة نادرة في التاريخ حيث يحدد القرار الذي نتخذه مصير أمتنا والعالم لعقود"، مشيرا الى ان "فترة رئاسة دونالد ترامب الفاشلة للولايات المتحدة أدت إلى تآكل الثقة في الديمقراطية".

وفي تصريح له، شدد الرئيس الاميركي على وجوب أن "نحافظ على ديمقراطيتنا وأن نتحدث ضد الأكاذيب والكراهية التي تروى من أجل السلطة والربح"، معتبرا ان "المرشحة كامالا هاريس ستصبح أول سيدة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة والحزب الديمقراطي سيفوز بأغلبية مجلس النواب".