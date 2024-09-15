منظمة الصحة العالمية: القدرات المحدودة وراء ضعف إجراء فحوص جدري القردة في الكونغو الديموقراطية

أشارت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقاريرها عن تفشي مرض جدري القردة أو "امبوكس" إلى أن القدرات المحدودة تقف وراء انخفاض إجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تعد مركز حالة الطوارىء الصحية.

وأكدت الوكالة الصحية التابعة للأمم المتحدة في تحديثها ان "التغطية لإجراء فحوص في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تزال منخفضة بسبب القدرة المحدودة".

وأضافت أن معدل الوفيات بسبب جدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية عام 2024 كان 0,5% من بين الإصابات المؤكدة، أو 25 وفاة من 5,160 إصابة، و3,3% من بين الإصابات المشتبه بها، سواء التي تم اختبارها أو لم يتم اختبارها، أو 717 وفاة من بين 21,835 حالة.

وتابعت المنظمة "بسبب محدودية إجراء فحوص مخبرية في المناطق النائية، تم فحص نحو 40% فقط من جميع الحالات المشتبه بها عام 2024 (مقابل 9% عام 2023)، وجاءت نتيجة نحو 55% من الاختبارات إيجابية".

ولفتت إلى أن الدول الثلاث التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات حتى 8 ايلول/سبتمبر هذا العام كانت جمهورية الكونغو الديموقراطية، تليها بوروندي (1489 حالة مشتبه بها ولا وفيات)، ونيجيريا (935 حالة مشتبه بها ولا وفيات).