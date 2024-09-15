حادث قطاري الزقازيق.. أول زيارة رسمية من محافظ الشرقية للمصابين- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لمستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار التعليمي، للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث التصادم الذي وقع بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة، والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجها إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق، الذي أسفر حتى الآن عن إصابه 49 ووقوع 3حالات وفاه.

واطمأن محافظ الشرقية علي الحالة الصحية لمصابي الحادث بمستشفى الزقازيق والبالغ عددهم 34 مصاب، فضلا عن حالتي وفاه.

واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بكسور وكدمات وسحجات وجميعهم تحت الملاحظة الطبية لحين تماثلهم للشفاء.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين والتنسيق بين كافة القطاعات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الطبي اللازم للمصابين لإستكمال علاجهم متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وانتقل محافظ الشرقية لمستشفي الأحرار التعليمي، للإطمئنان على الحاله الصحية لمصابي الحادث والبالغ عددهم 13 مصابا، فضلا عن حالة وفاه واحدة.

وأكد المحافظ، أن المصابين تحت الرعاية الدقيقة من الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى، وتم تسخير كافة الإمكانات البشرية والطبية لمتابعة حالتهم الصحيه وتوفير العلاج اللازم لهم.

ونعى محافظ الشرقية وفاة ٣ من أبناء المحافظة في هذا الحادث، متمنيا أن يسكنهم الله فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.