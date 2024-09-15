لمدة 4 ساعات.. البحوث الفلكية: خسوف للقمر يُرى في مصر بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي، فإن العالم سوف يشهد خسوفًا قمريا يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.

وأضاف رابح في بيان له قبل قليل، أنه من المقرر أن يظهر الخسوف القمري في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

وأشار إلى أنه يتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هجريا.

وأكد أنه سوف يُرى هذا الخسوف في مصر، إذ يقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر "ما يقابل 0,085 من طول قطره" عند بلوغه نقطة الذروة، إذ ستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق.

وتابع أنه من المقرر أن تكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول الفمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

وأشار إلى أنه يلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي "التي لا تحسها العين المجردة" حتى يغرب خلالها.