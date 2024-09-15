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إسقاط 9 مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أسقطت القوات الروسية، 9 مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك الروسية، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحسب القناة، فإن دوي صفارات الإنذار بالعاصمة الأوكرانية وضواحيها.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، تصديها لـ 83 هجومًا روسيًا على طول خط المواجهة، مؤكدة أنها تواجه وضعًا مضطربًا في اتجاهي كوراخوفسكي وبوكروفسكي.

وأضافت هيئة الأركان الأوكرانية، أنها هزمت وحدات من القوات الروسية المحمولة جوا بالقرب من كورسك على الحدود الروسية الأوكرانية.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا، أجروا السبت، عملية تبادل أسرى رئيسية، شملت أكثر من مئة أسير.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن 103 من جنودها موجودون في بيلاروس لتلقي "دعم نفسي وطبي ضروري" قبل العودة لوطنهم.

ووجهت روسيا الشكر لدولة الإمارات لوساطتها في العملية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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