ليالي المولد الشريف مع فرقة الغوري للموسيقى والتراث ببشتاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اليوم الأحد ١٥ سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف وذلك بمصاحبة فرقة الغوري للموسيقى والتراث.

يبدأ الحفل بأوبريت يتضمن إلقاء أبيات من الشعر ويتخللها العديد من الأغاني والالحان التراثية والدينية من أشعار عبد الله صلاح الدين القوصي.

الجدير بالذكر أنَّ تشكيل فرقة الغوري للموسيقى يرجع إلى ثمانينيات القرن العشرين وحرصت على تقديم الموسيقى العربية الأصيلة والأغاني التراثية القديمة وكان من أبرز أعضاءها العديد من النجوم.