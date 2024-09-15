ثلاثة قتلى في حادث تصادم قطارين في مصر

توفي ثلاثة أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم قطارين في شمال مصر، وفق ما أفادت وزارة الصحة المصرية وصحيفة حكومية.
وأعلنت الوزارة في بيان نشرته إصابة 49 شخصا في الحادث الذي وقع في الزقازيق (80 كيلومترا شمال القاهرة)، موضحة أن 44 منهم "مرشحون لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة".
وأضافت أن المصابين الخمسة الآخرين "حالتهم غير مستقرة".
وبحسب موقع صحيفة الأهرام الحكومية، يوجد من بين القتلى الثلاثة طفلان.
وتُستخدم القطارات على نطاق واسع في مصر التي يناهز عدد سكانها 105 ملايين نسمة، لكن شبكة السكك الحديد الممتدة مهترئة.
وتثير الاصطدامات والانحرافات المتكررة غضب المصريين الذين يتهمون السلطات بالإهمال. وتُعزى هذه الكوارث عموما إلى مشاكل في البنية التحتية والصيانة.
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