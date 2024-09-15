مقتل إمرأة جراء قصف أوكراني في بيلغورود الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة في قرية بالمقاطعة الروسية جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك".

وقال غلادكوف في تدوينة على تلجرام، ليل السبت، "لدينا مدني آخر قُتل في قرية بيزليودوفكا، قُتلت امرأة نتيجة قذيفة أصابت منزلًا بشكل مباشر".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.