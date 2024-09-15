قصف أوكراني استهدف بيلغورود الروسية يتسبب في مقتل مواطن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة في قرية بالمقاطعة الروسية جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود.

وقال غلادكوف في تدوينة على تلغرام، ليل السبت، "لدينا مدني آخر قُتل في قرية بيزليودوفكا، قُتلت امرأة نتيجة قذيفة أصابت منزلًا بشكل مباشر".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 19 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان، "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأوضحت أنه "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 10 طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة كورسك و9 طائرات فوق أراضي منطقة بيلغورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيوالعام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.