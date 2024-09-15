بو معشر: لن تفلح الحكومة في دق إسفين بين "العسكريين المتقاعدين" و"المحاربين القدامى"

أكد عضو لجنة تجمع العسكريين المتقاعدين العميد أندريه بو معشر، في حديث لصحيفة "الأنباء"، ان "جل ما هو مطلوب في خلفية التحرك والتصعيد تحقيق العدالة والمساواة عبر تصحيح الرواتب والأجور للعسكرين المتقاعدين وسائر الموظفين المتقاعدين في القطاع العام، الرازحين تحت خط الفقر نتيجة فقدان رواتبهم ما يناهز 90% من قيمتها النقدية وقدرتها الشرائية نتيجة انهيار الليرة والتدحرج غير المسبوق للاقتصاد الوطني".

وشدد بو معشر على ان "العسكريين المتقاعدين مستمرون في تحركهم حتى تحقيق المطالب على بساطتها، علما انهم ليسوا هواة مواجهة مع السلطة وتعميم الفوضى. إلا ان الحكومة فرضت عليهم نتيجة تقاعسها وتهربها من واجباتها في إحقاق الحق، التعبير عن غضبهم واستيائهم من أدائها الملتبس".

وأكد على "وجود تكامل وتنسيق تام حول توحيد المطالب والجهود والمسارات بين تجمع العسكريين المتقاعدين ورابطة المحاربين القدامى"، مضيفا "لن تفلح الحكومة الميقاتية في دق إسفين بينهما على قاعدة فرق تسد. وما على هذه الحكومة سوى التعقل والتحلي بالمسؤولية الوطنية ومناقشة وإقرار خطة تصحيح الرواتب والأجور التي طرحها التجمع كحل مستدام كامل متكامل".