حادث قطاري الزقازيق.. محافظ الشرقية: الضحايا الـ3 من أسرة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق مستقرة حتى الآن.

وأضاف المحافظ خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة أدارت الأزمة بشكل جيد، مؤكدًا أنه وجد تعاون من مدير الأمن والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف تحركت بشكل سريع فور وقوع الحادث، وفى خلال 10 دقائق تواجدت بالموقع، قائلا: "سنذهب لتقديم العزاء لضحايا حادث قطاري الزقازيق لأنهم من أسرة واحدة".

يذكر أن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أكد توفير كافة سبل الرعاية الطبية الكاملة لمصابي حادث قطاري الزقازيق، حيث اطمأن على تواجد الطاقم الطبي و التمريضي، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة لعلاج المصابين.

كما أعرب رئيس الجامعة عن خالص العزاء إلى أهالي وأسر الضحايا، سائلًا الله أن يرحمهم ويتقبلهم شهداء، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.