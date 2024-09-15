بشرى سارة للعاملين بجامعة القاهرة.. صرف مكافأة ١٥٠٠ جنيه استعدادا لبدء العام الجامعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

توجهت إدارة جامعة القاهرة بالشكر إلى العاملين بها على ما يقدمونه من جهود مخلصة استعدادا لبدء العام الجامعي الجديد، وعلى الجهود غير المعتادة التي يقومون بها خلال هذه الفترة في سبيل تهيئة البيئة التعليمية وترتيب المرافق المرتبطة بها وإعداد قاعات الدرس والمعامل والمكتبات والمنافع المشتركة بالمواقع العامة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، فضلا إجراء التجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب.

ومن هذا المنطلق وحرصا من قيادات الجامعة على إثابة العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد، فقد وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٤ على إقرار صرف مكافأة مالية ١٥٠٠ جنيه لجميع العاملين والهيئة المعاونة، على أن تصرف بالكامل من صناديق الجامعة المركزية دون تحميل لأى من الموارد الذاتية بالكليات بأية أعباء مالية.