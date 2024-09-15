مستعمرون يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحم مستعمرون، مساء اليوم السبت، البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا".

وأفاد مراسلنا بأن عشرات المستعمرين المسلحين، بحماية جنود الاحتلال، اقتحموا البلدة القديمة من الخليل ونظموا مسيرة استفزازية انطلقت من محيط الحرم الإبراهيمي وصولا إلى مدرسة أسامة بن المنقذ التي استولى عليها الاحتلال وحولها إلى "معهد" للحاخامات وأطلق عليها اسم مستعمرة "بيت رومانو".

وجاب المستعمرون شوارع وأزقة البلدة القديمة، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب منها "الموت للعرب"، كما عرقلت قوات الاحتلال مرور المواطنين في البلدة القديمة ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، وأغلقت عددا من الطرق المؤدية إلى البلدة.

وعلى صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد عزيز حرب عند حاجز عسكري نصبته قرب مفترق قرية أم الخير في مسافر يطا، جنوب الخليل.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.