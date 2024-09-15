روسيا: صد هجوم أوكراني دون وقوع إصابات بعدة مقاطعات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت سلطات مقاطعتي بريانسك وروستوف الروسيتين، عن صد هجوم أوكراني استهدف أراضيهما بالطائرات المسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار في ممتلكات المواطنين، وفقًا لما أعلنته وكالة"روسيا اليوم".



وقال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز في قناته على "تلجرام": "المواطنون الأعزاء! في الوقت الحالي، يقوم المدافعون عنا بصد هجوم إرهابي آخر باستخدام طائرة مسيرة على أراضي بريانسك، وتم رصد وتدمير ست طائرات من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية ولم تقع إصابات أو أضرار وتعمل خدمات الطوارئ والعمليات على الأرض.

وأشار حاكم مقاطعة رستوف فاسيلي غولوبيف إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة واحدة على الأقل في المناطق الغربية للمقاطعة، ولم تقع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف في وقت سابق السبت، مقتل امرأة في قرية بيزليودوفكا بالمقاطعة نتيجة قذيفة أصابت منزلًا بشكل مباشر.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم السبت، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 19 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعتي بيلغورود وكورسك خلال الليلة الماضية.

وأوضحت أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 10 طائرات بدون طيار فوق أراضي منطقة كورسك و9 طائرات فوق أراضي منطقة بيلغورود".

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.